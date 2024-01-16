Колосов Василий Иванович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Колосов Иван Макарович
Мать: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
10.10.1842
Сын: Колосов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно