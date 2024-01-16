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Колосов Василий Иванович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Колосов Иван Макарович

Мать: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Савва Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
10.10.1842

Сын: Колосов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колосов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Колосова Зиновия Семёновна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Зиновия Семёновна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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