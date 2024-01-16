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Колосов Филипп Васильевич

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

10.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1842

Отец: Колосов Василий Иванович

Мать: Колосова Зиновия Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1874

Сын: Колосов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Колосова Вера Макаровна

д. Зауткино
Поручитель
1884
д. Крадихино
поручитель по невесте при баркосочетании Василия Павловича Летовальцева и вдовы Параскевы Григорьвены Колосовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Вера Макаровна

Смерть
Неизвестно
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