Колосов Филипп Васильевич
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения10.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1842
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1874
Сын: Колосов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Колосова Вера Макаровна
д. Зауткино
Поручитель
1884
д. Крадихино
поручитель по невесте при баркосочетании Василия Павловича Летовальцева и вдовы Параскевы Григорьвены Колосовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Вера Макаровна
Смерть
Неизвестно