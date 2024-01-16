Колосова Зиновия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
10.10.1842
Сын: Колосов Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно