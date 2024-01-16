Колосова Зиновия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Зиновия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Савва Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
10.10.1842

Сын: Колосов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колосов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Иванович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Иванович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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