Шерварли Феодора Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1891
Дочь: Кириакия Антоновна
Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-100,зап.-38
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-219,зап.-59
Рождение ребёнка
26.06.1898
Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-64,зап.-36
Рождение ребёнка
08.02.1901
Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-5,зап.-13
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шерварли Федір
Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1906
Сын: Шерварли Николай Антонович
Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-155,зап.-27
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно