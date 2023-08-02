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Шерварли Феодора Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1891

Дочь: Кириакия Антоновна

Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1891г.,лист-100,зап.-38
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-219,зап.-59
Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Шерварли Иван Антонович

Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-64,зап.-36
Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Шерварли Савва Антонович

Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-5,зап.-13
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шерварли Федір

Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич

Рождение ребёнка
22.03.1906

Сын: Шерварли Николай Антонович

Отец ребёнка: Шерварли Антон Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-155,зап.-27
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерварли Антон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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