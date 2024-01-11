Боровиков Егор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1869 ст.
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Восприемник
06.02.1872 ст.
Жених: Кычонской волости починка Тутаевского из русских Матфий Сысоев Лагунов Невеста: Святогорского прихода Мухинской вооости деревни Клобуковской из русских умершего Гавриила Агапова Пушкарева дочь... Показать все
Поручитель
26.01.1875 ст.
Жених: Кычонской волости починка Тутаевского из русских Матфей Сысоев Лагунов Невеста: Сосновского прихода Быковской волости починка Бабкинского Васса Самуилова, умершего Ферапонта Яговкина жена
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.
Дочь: Боровикова Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Боровикова Мелания Васильевна
Восприемник
27.04.1888 ст.
Симеон Родители: Ежевской волости, починка Малодасосского, из русских солдатка вдова Михаила Иустинова Боровикова жена Параскева Евфимиева
Смерть
Неизвестно