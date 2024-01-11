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Боровиков Егор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1869 ст.

Жена: Боровикова Ксения Фоминична

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Жена: Боровикова Мелания Васильевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
06.02.1872 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Кычонской волости починка Тутаевского из русских Матфий Сысоев Лагунов Невеста: Святогорского прихода Мухинской вооости деревни Клобуковской из русских умершего Гавриила Агапова Пушкарева дочь... Показать все
Поручитель
26.01.1875 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Кычонской волости починка Тутаевского из русских Матфей Сысоев Лагунов Невеста: Сосновского прихода Быковской волости починка Бабкинского Васса Самуилова, умершего Ферапонта Яговкина жена
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.

Дочь: Боровикова Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Боровикова Мелания Васильевна

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
27.04.1888 ст.
Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Симеон Родители: Ежевской волости, починка Малодасосского, из русских солдатка вдова Михаила Иустинова Боровикова жена Параскева Евфимиева
Смерть
Неизвестно
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