Боровикова (Костылева) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Костылева) Мелания Васильевна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Костылев Василий Галактионович

Мать: Костылева Елена Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.11.1870 ст.

Муж: Боровиков Егор Маркович

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.

Дочь: Боровикова Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Боровиков Егор Маркович

Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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