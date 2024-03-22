Боровикова (Костылева) Мелания Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
06.11.1870 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.
Дочь: Боровикова Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Боровиков Егор Маркович
Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно