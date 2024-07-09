Боровикова (Столбова) Ксения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти09.03.1870 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Столбов Фома Амвросиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1869 ст.
Смерть
09.03.1870 ст.
Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от горячки
Похороны
14.03.1870 ст.