Боровикова (Столбова) Ксения Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровикова (Столбова) Ксения Фоминична

Боровикова (Столбова) Ксения Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

09.03.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Столбов Фома Амвросиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1869 ст.

Муж: Боровиков Егор Маркович

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.03.1870 ст.
Малый Дасос, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от горячки
Похороны
14.03.1870 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.