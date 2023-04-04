Макутонин Абрам-Ицка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонин Абрам-Ицка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Макутонин Лейзер

Мать: ?

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сора

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ривка

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Рейза

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Этка

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Двойра

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сара

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Макутонин Рафол

Мать ребёнка: Макутонина Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макутонина Хана

Смерть
Неизвестно
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