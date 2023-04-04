Макутонин Абрам-Ицка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Макутонин Лейзер
Мать: ?
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сора
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ривка
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Рейза
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Этка
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Двойра
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Сара
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Макутонин Рафол
Мать ребёнка: Макутонина Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макутонина Хана
Смерть
Неизвестно