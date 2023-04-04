Макутонина Хана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Сора
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ривка
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Рейза
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Этка
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Двойра
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Сара
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Рождение ребёнка
1869
Сын: Макутонин Рафол
Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макутонин Абрам-Ицка
Смерть
Неизвестно