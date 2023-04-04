Макутонина Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонина Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Сора

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ривка

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Рейза

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Этка

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Двойра

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Рождение ребёнка
1869

Сын: Макутонин Рафол

Отец ребёнка: Макутонин Абрам-Ицка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макутонин Абрам-Ицка

Смерть
Неизвестно
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