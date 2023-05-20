Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Михаил Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1795 ст.
Муж: Алексей Стахиев
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.03.1797 ст.
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Стахиев
Рождение ребёнка
23.07.1800 ст.
Сын: Сила Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Стахиев
Рождение ребёнка
01.04.1802 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Стахиев
Крестная Евдокия Стахиева
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Смерть
Неизвестно