Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Михаил Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1795 ст.

Муж: Алексей Стахиев

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.03.1797 ст.

Сын: Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Стахиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.07.1800 ст.

Сын: Сила Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Стахиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1802 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Стахиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная Евдокия Стахиева
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Смерть
Неизвестно