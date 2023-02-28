Кухарчик (Новикова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
30.04.1904
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Кухарчик Валентин Владиславович
Отец ребёнка: Кухарчик Владислав Людвигович
Рождение ребёнка
?.07.1906
Дочь: Мария Владиславовна
Отец ребёнка: Кухарчик Владислав Людвигович
Рождение ребёнка
07.12.1908
Сын: Кухарчик Михаил Владиславович
Отец ребёнка: Кухарчик Владислав Людвигович
Смерть
Неизвестно