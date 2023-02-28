Кухарчик (Новикова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарчик (Новикова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Новиков Иван Семенович

Мать: Новикова Екатерина Григорьевна

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.04.1904

Муж: Кухарчик Владислав Людвигович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Кухарчик Валентин Владиславович

Отец ребёнка: Кухарчик Владислав Людвигович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1906

Дочь: Мария Владиславовна

Отец ребёнка: Кухарчик Владислав Людвигович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Сын: Кухарчик Михаил Владиславович

Отец ребёнка: Кухарчик Владислав Людвигович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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