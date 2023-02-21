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Новикова Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1878

Сын: Новиков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1882

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Новиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Кухарчик Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Новиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1891

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1897

Сын: Новиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1900

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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