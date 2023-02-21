Новикова Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1878
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.05.1882
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.05.1882
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Кухарчик Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
07.01.1891
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.10.1892
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
16.11.1897
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
15.07.1900
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Семенович
Смерть
Неизвестно