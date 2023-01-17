Кухарчик Владислав Людвигович
Место рожденияд. Лебедзь Гленцы-Стердыни, Сокольский у. Седлецкой губ.
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лебедзь Гленцы-Стердыни, Сокольский у. Седлецкой губ.
Бракосочетание
30.04.1904
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Кухарчик Валентин Владиславович
Мать ребёнка: Кухарчик Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1906
Дочь: Мария Владиславовна
Мать ребёнка: Кухарчик Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1908
Сын: Кухарчик Михаил Владиславович
Мать ребёнка: Кухарчик Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно