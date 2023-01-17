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Кухарчик Владислав Людвигович

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Место рождения

д. Лебедзь Гленцы-Стердыни, Сокольский у. Седлецкой губ.

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лебедзь Гленцы-Стердыни, Сокольский у. Седлецкой губ.
Бракосочетание
30.04.1904

Жена: Кухарчик Надежда Ивановна

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Кухарчик Валентин Владиславович

Мать ребёнка: Кухарчик Надежда Ивановна

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1906

Дочь: Мария Владиславовна

Мать ребёнка: Кухарчик Надежда Ивановна

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Сын: Кухарчик Михаил Владиславович

Мать ребёнка: Кухарчик Надежда Ивановна

Жадомо, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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