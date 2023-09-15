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Горбачёв Николай Григорьевич

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.11.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912 ст.

Отец: Горбачёв Григорий Васильевич

Мать: Горбачёва Пераскева Никоновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.11.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горбачёв Григорий Васильевич. Отец. Казак Яманского посёлка Горбачёва Пераскева Никоновна. Мать Горбачёв Евдоким Минович. Восприемн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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