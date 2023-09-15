Горбачёв Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912 ст.
Крещение
25.11.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горбачёв Григорий Васильевич. Отец. Казак Яманского посёлка Горбачёва Пераскева Никоновна. Мать Горбачёв Евдоким Минович. Восприемн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно