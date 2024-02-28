Горбачёва (Нищева) Пераскева Никоновна
Место рождения
Дата рождения?.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1895
Отец: Нищев Никон Фёдорович
Конфирмация (миропомазание)
07.01.1912 ст.
Нищева Параскева Никоновна. 16 лет 4 месяца. Присоединена к православной церкви через миропомазание из раскола австрийской секты 1912/01/07. Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий ... Показать все
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Горбачёв Григорий Васильевич. Жених. Казак Яманского посёлка. Первым браком. 18 лет 4 месяца Нищева Пераскева Никоновна. Невеста. Дочь казака девица Мухрановского посёлка. Первым браком. 16 лет 4 меся... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1912 ст.
Сын: Горбачёв Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Горбачёв Григорий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно