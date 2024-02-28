Горбачёва (Нищева) Пераскева Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Нищева) Пераскева Никоновна

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1895

Отец: Нищев Никон Фёдорович

Мать: Нищева Анастасия Фоминична

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Конфирмация (миропомазание)
07.01.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Нищева Параскева Никоновна. 16 лет 4 месяца. Присоединена к православной церкви через миропомазание из раскола австрийской секты 1912/01/07. Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий ... Показать все
Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Горбачёв Григорий Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Горбачёв Григорий Васильевич. Жених. Казак Яманского посёлка. Первым браком. 18 лет 4 месяца Нищева Пераскева Никоновна. Невеста. Дочь казака девица Мухрановского посёлка. Первым браком. 16 лет 4 меся... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1912 ст.

Сын: Горбачёв Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Горбачёв Григорий Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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