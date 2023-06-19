Катаева Васса (Василиса) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Васса (Василиса) Фёдоровна

Место рождения

Шапочки

Дата рождения

09.08.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1826 ст.

Отец: Катаев Фёдор Иванович

Мать: Катаева Мавра (Марфа) Афанасьевна

86. 9 августа 1826 г. родилась деревни Шапочкиной у крестьянина Фёдора Иванова катаева от жены его Марфы Афанасьевой дочь Васса. 13 августа 1826 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: дочь Фёдору... Показать все
Крещение
13.08.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно