Катаева Васса (Василиса) Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.08.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.08.1826 ст.
86. 9 августа 1826 г. родилась деревни Шапочкиной у крестьянина Фёдора Иванова катаева от жены его Марфы Афанасьевой дочь Васса. 13 августа 1826 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: дочь Фёдору... Показать все
Крещение
13.08.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно