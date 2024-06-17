Богдан Ольга Титовна
Место рождения
Дата рождения19.09.1926
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богдан Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богдан Нина Макаровна
Отец ребёнка: Богдан Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богдан Макар
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Зайцева (Богдан) Людмила Макаровна
Отец ребёнка: Богдан Макар
Смерть
2008