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Богдан Ольга Титовна

Место рождения

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

19.09.1926

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1926

Отец: Тит

Мать: не указана

Карповичи, Светлогорский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богдан Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдан Нина Макаровна

Отец ребёнка: Богдан Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Василий Макарович

Отец ребёнка: Богдан Макар

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Зайцева (Богдан) Людмила Макаровна

Отец ребёнка: Богдан Макар

Смерть
2008

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