Богдан Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богдан ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богдан Ольга Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богдан Нина Макаровна
Мать ребёнка: Богдан Ольга Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богдан Ольга Титовна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Зайцева (Богдан) Людмила Макаровна
Мать ребёнка: Богдан Ольга Титовна
Смерть
28.12.1993