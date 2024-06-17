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Богдан Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богдан ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдан Ольга Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдан Нина Макаровна

Мать ребёнка: Богдан Ольга Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богдан Василий Макарович

Мать ребёнка: Богдан Ольга Титовна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Зайцева (Богдан) Людмила Макаровна

Мать ребёнка: Богдан Ольга Титовна

Смерть
28.12.1993

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