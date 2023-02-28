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Шаманин Семён Афанасьевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Шаманин Афанасий Никонович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шаманин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Шаманина Мария Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1832

Жена: Шаманина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шаманин Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Шаманина Мария Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шаманин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Шаманина Мария Ивановна

Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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