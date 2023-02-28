Шаманин Семён Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Шаманин Афанасий Никонович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Шаманин Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Шаманина Мария Ивановна
Бракосочетание
До 1832
Жена: Шаманина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Шаманина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Шаманина Мария Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно