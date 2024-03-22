Шаманина (Шаманина) Параскева Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Шаманина) Параскева Семёновна

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Шаманин Семён Афанасьевич

Мать: Шаманина Мария Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.07.1867 ст.

Муж: Шаманин Степан Никитич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1867 ст.

Сын: Шаманин Платон Степанович

Отец ребёнка: Шаманин Степан Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Шаманин Степан Никитич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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