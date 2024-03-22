Шаманина (Шаманина) Параскева Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Шаманин Семён Афанасьевич
Мать: Шаманина Мария Ивановна
Место жительства
1857
Бракосочетание
03.07.1867 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1867 ст.
Сын: Шаманин Платон Степанович
Отец ребёнка: Шаманин Степан Никитич
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Шаманин Степан Никитич
Смерть
Неизвестно