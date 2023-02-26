Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Пелагия Семёнова
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Мавра Семёнова
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Рождение ребёнка
03.08.1846
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1848
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1849
Дочь: Мелания Семёнова
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Рождение ребёнка
28.02.1855
Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно