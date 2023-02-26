Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Николаева

Мария Николаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черкасов Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Пелагия Семёнова

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Мавра Семёнова

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1846

Сын: Черкасов Никита Семёнов

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1848

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1849

Дочь: Мелания Семёнова

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1855

Сын: Черкасов Герасим Семёнов

Отец ребёнка: Черкасов Семён Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close