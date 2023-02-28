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Черкасов Семён Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Черкасов Иван (Минаев)

Мать: Черкасова Матрона Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Черкасов Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Мария Николаева

Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Пелагия Семёнова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1845

Дочь: Мавра Семёнова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1845
отставной солдат
Рождение ребёнка
03.08.1846

Сын: Черкасов Никита Семёнов

Мать ребёнка: Мария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1848

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1849

Дочь: Мелания Семёнова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1855

Сын: Черкасов Герасим Семёнов

Мать ребёнка: Мария Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаева

Смерть
Неизвестно
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