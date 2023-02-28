Черкасов Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Черкасов Иван (Минаев)
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Пелагия Семёнова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
29.04.1845
Дочь: Мавра Семёнова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Военная служба
1845
отставной солдат
Рождение ребёнка
03.08.1846
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
09.02.1848
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
20.12.1849
Дочь: Мелания Семёнова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
28.02.1855
Мать ребёнка: Мария Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаева
Смерть
Неизвестно