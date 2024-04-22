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Козлов Павел Сергеевич

Место рождения

Семендяево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Семендяево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крестьянский сын, Ярославской губернии и уезда, Троицкой волости, деревни Семендяева.
Бракосочетание
09.09.1896 ст.

Жена: Козлова Елена Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покровская Казанская церковь. Порудители по жениху - крестьянин Вологодского уезда Благовещенской волости деревни Лескова Дмитрий Анфимов Копылов и крестьянин Вологодской губернии Иван Конанов Кондрат... Показать все
Смерть
Неизвестно
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