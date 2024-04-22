Козлов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Крестьянский сын, Ярославской губернии и уезда, Троицкой волости, деревни Семендяева.
Бракосочетание
09.09.1896 ст.
Жена: Козлова Елена Алексеевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покровская Казанская церковь. Порудители по жениху - крестьянин Вологодского уезда Благовещенской волости деревни Лескова Дмитрий Анфимов Копылов и крестьянин Вологодской губернии Иван Конанов Кондрат... Показать все
Смерть
Неизвестно