Попова Прасковья Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти10.02.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1860
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мыцык Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1867
Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1907
Причина смерти: старость