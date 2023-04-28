Попова Прасковья Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Прасковья Демьяновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1828

Дата смерти

10.02.1907

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Семен Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1860

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мыцык Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
02.02.1867

Сын: Попов Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1907
Причина смерти: старость
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