Попов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти23.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
12.09.1860
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мыцык Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
02.02.1867
Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1898