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Попов Андрей Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1828

Дата смерти

23.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Попов Григорий Алексеевич

Мать: Попова Екатерина Прохоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Семен Андреевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
12.09.1860

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Попов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мыцык Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
02.02.1867

Сын: Попов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Попова Прасковья Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Прасковья Демьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.08.1898