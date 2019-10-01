Поздняков Виктор
Место рожденияЧерниковск, БАССР
Дата рождения01.10.1947
Дата смерти29.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947
Бракосочетание
14.01.1971
Рождение ребёнка
26.03.1972
Сын: Поздняков Андрей
Мать ребёнка: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
17.01.1974
Сын: Поздняков Алексей
Мать ребёнка: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
07.08.1981
Сын: Поздняков Александр
Мать ребёнка: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
02.03.1994
Сын: Поздняков Анатолий
Мать ребёнка: (Дуброва) Марина
Смерть
29.01.2018
Похороны
Неизвестно