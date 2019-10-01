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Поздняков Виктор

Место рождения

Черниковск, БАССР

Дата рождения

01.10.1947

Дата смерти

29.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: Поздняков Андрей Романович

Мать: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Бракосочетание
14.01.1971

Жена: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
26.03.1972

Сын: Поздняков Андрей

Мать ребёнка: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
17.01.1974

Сын: Поздняков Алексей

Мать ребёнка: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
07.08.1981

Сын: Поздняков Александр

Мать ребёнка: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
02.03.1994

Сын: Поздняков Анатолий

Мать ребёнка: (Дуброва) Марина

Смерть
29.01.2018
Похороны
Неизвестно

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