Поздняков Андрей Романович
Место рожденияпос. Елисеевский, Четырмановской волости, Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии
Дата рождения04.06.1914
Дата смерти16.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1914
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа 2-4 класса
Бракосочетание
23.07.1945
Рождение ребёнка
02.04.1946
Дочь: Позднякова (Позднякова) Галина
Мать ребёнка: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
01.10.1947
Сын: Поздняков Виктор
Мать ребёнка: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
04.05.1952
Дочь: Позднякова (Позднякова) Татьяна
Мать ребёнка: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна
Смерть
16.03.1991
Похороны
Неизвестно