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Поздняков Андрей Романович

Место рождения

пос. Елисеевский, Четырмановской волости, Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии

Дата рождения

04.06.1914

Дата смерти

16.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1914

Отец: Поздняков Роман Николаевич

Мать: Позднякова (Попова) Прасковья Ивановна

Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа 2-4 класса
Бракосочетание
23.07.1945

Жена: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
02.04.1946

Дочь: Позднякова (Позднякова) Галина

Мать ребёнка: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
01.10.1947

Сын: Поздняков Виктор

Мать ребёнка: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
04.05.1952

Дочь: Позднякова (Позднякова) Татьяна

Мать ребёнка: Позднякова (Орешина) Валентина Егоровна

Смерть
16.03.1991
Похороны
Неизвестно

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