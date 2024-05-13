Ланьшин Илья Степанович ?.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Илья Степанович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.07.1913

Дата смерти

03.08.1976

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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1948 г.р.
1952 г.р.
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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913

Отец: Ланьшин Степан Григорьевич

Мать: Ланьшина Праско́Вья Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1935

Жена: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1948

Сын: Ланьшин Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1952

Сын: Ланьшин Петр Ильич

Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
03.08.1976

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