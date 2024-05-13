Ланьшин Илья Степанович
Место рождения
Дата рождения?.07.1913
Дата смерти03.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
?.04.1938
Рождение ребёнка
?.07.1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
?.07.1948
Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна
Рождение ребёнка
?.07.1952
Сын: Ланьшин Петр Ильич
Мать ребёнка: Ланьшина Василиса Исаковна
Рождение ребёнка
?.03.1957
Смерть
03.08.1976