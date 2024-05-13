Ланьшина Василиса Исаковна ?.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаньшина Василиса Исаковна

Ланьшина Василиса Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1935

Муж: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1948

Сын: Ланьшин Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1952

Сын: Ланьшин Петр Ильич

Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.