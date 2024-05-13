Ланьшина Василиса Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
?.04.1938
Рождение ребёнка
?.07.1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
?.07.1948
Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович
Рождение ребёнка
?.07.1952
Сын: Ланьшин Петр Ильич
Отец ребёнка: Ланьшин Илья Степанович
Рождение ребёнка
?.03.1957
Смерть
Неизвестно