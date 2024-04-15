Томилова Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Апросинья Семеновна

Отец ребёнка: Томилов Семен Афанасьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Томилов Матвей Семенович

Отец ребёнка: Томилов Семен Афанасьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Томилов Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Томилов Семен Афанасьевич

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилов Семен Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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