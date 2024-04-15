Томилова Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Апросинья Семеновна
Отец ребёнка: Томилов Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Томилов Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Томилов Игнатий Семенович
Отец ребёнка: Томилов Семен Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно