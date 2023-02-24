Романов Федор Онисимович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
1859
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1878
Рождение ребёнка
10.03.1881
Дочь: Лонина Матрена Романова
Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Лазарева Пелагея Романова
Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893
Дочь: Вилкова Александра Романова
Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893
Сын: Романов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1901
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния