Романов Федор Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Федор Онисимович

Романов Федор Онисимович

avatar

Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Романов Онисим Тимофеевич

Мать: Романова Анна Варламовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Романова Агафья (Семеновна)

Рождение ребёнка
10.03.1881

Дочь: Лонина Матрена Романова

Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Лазарева Пелагея Романова

Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893

Дочь: Вилкова Александра Романова

Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893

Сын: Романов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1901

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Романова Агафья (Семеновна)

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close