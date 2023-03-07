Романова Агафья (Семеновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Агафья (Семеновна)

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Семен Данилович

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Романов Федор Онисимович

Рождение ребёнка
10.03.1881

Дочь: Лонина Матрена Романова

Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1889

Дочь: Лазарева Пелагея Романова

Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893

Дочь: Вилкова Александра Романова

Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893

Сын: Романов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1901

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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