Романова Агафья (Семеновна)
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Семен Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1878
Рождение ребёнка
10.03.1881
Дочь: Лонина Матрена Романова
Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1889
Дочь: Лазарева Пелагея Романова
Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893
Дочь: Вилкова Александра Романова
Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1893
Сын: Романов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1901
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Романов Федор Онисимович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния