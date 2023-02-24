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Романов Онисим Тимофеевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Тимофей

Мать: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Тихонова Меланья Романова

Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Романов Федор Онисимович

Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кузнецова Пелагея Романова

Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1868

Сын: Романов (мл. Унтер-Офицер) Георгий Онисимович

Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Романов Тит Онисимович

Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1878
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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