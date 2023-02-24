Романов Онисим Тимофеевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Тимофей
Мать: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Тихонова Меланья Романова
Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кузнецова Пелагея Романова
Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1868
Сын: Романов (мл. Унтер-Офицер) Георгий Онисимович
Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Романова Анна Варламовна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
До 1878
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния