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Романов Тимофей

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Онисим Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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