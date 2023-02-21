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Третьяков Виктор Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

28.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Третьяков Зиновий Васильевич

Мать: Третьякова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Третьяков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Третьякова Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
02.01.1932

Сын: Третьяков Георгий Викторович

Мать ребёнка: Третьякова Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Vrecic Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Мария Лаврентьевна

Иммиграция
Неизвестно
Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
Откуда: Белоруссия, Брестская обл., г.Лунинец
Смерть
28.07.1955
Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
похоронен на Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Ohio, United States
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