Третьяков Виктор Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти28.07.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1931
Сын: Третьяков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Третьякова Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
02.01.1932
Сын: Третьяков Георгий Викторович
Мать ребёнка: Третьякова Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Vrecic Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Третьякова Мария Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
Откуда: Белоруссия, Брестская обл., г.Лунинец
Смерть
28.07.1955
Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
похоронен на Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Ohio, United States