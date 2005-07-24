Третьякова (Морозова) Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1907
Дата смерти24.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Третьяков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Третьяков Виктор Зиновьевич
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Vrecic Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Третьяков Виктор Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2005
Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
похоронена на Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Ohio, United States