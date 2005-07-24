Третьякова (Морозова) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Морозова) Мария Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1907

Дата смерти

24.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Третьяков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Третьяков Виктор Зиновьевич

Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Vrecic Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Третьяков Виктор Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Виктор Зиновьевич

Смерть
24.07.2005
Штат Огайо, Соединенные Штаты Америки
похоронена на Brooklyn Heights Cemetery, Cleveland, Ohio, United States
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