Третьякова Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Олешкевич Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуленская Варвара Зиновьевна

Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Сергей Зиновьевич

Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Зиновьевна

Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуленская Варвара Зиновьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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