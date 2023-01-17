Третьякова Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Олешкевич Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуленская Варвара Зиновьевна
Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Сергей Зиновьевич
Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Зиновьевна
Отец ребёнка: Третьяков Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуленская Варвара Зиновьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно