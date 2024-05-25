Суханова Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1883
Дата смерти30.10.1959
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883
Отец: Суханов Семён Дмитриевич
Мать: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Муллина ? Васильевна
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Рождение ребёнка
23.07.1903
Сын: Муллин Ермолай Васильевич
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Рождение ребёнка
24.10.1907
Сын: Муллин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Рождение ребёнка
15.02.1909
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Муллина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Муллин ? Васильевич
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Рождение ребёнка
15.12.1928
Сын: Муллин Филарет Васильевич
Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович
Смерть
30.10.1959