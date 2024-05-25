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Суханова Евдокия Семёновна

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Место рождения

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1883

Дата смерти

30.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883

Отец: Суханов Семён Дмитриевич

Мать: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Муллина ? Васильевна

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1903

Сын: Муллин Ермолай Васильевич

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1907

Сын: Муллин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Муллин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Муллина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Муллин ? Васильевич

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1928

Сын: Муллин Филарет Васильевич

Отец ребёнка: Муллин Василий! Егорович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.10.1959

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