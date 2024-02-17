Суханов Семён Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1883
Дочь: Суханова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Суханова Пелогея Семеновна
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1898
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Суханова Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно