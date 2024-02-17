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Суханов Семён Дмитриевич

Место рождения

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Павел Семенович

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Суханов Захар Семенович

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: Суханова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Суханова Пелогея Семеновна

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Суханов Иван Семенович

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Суханова Анисья Семеновна

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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