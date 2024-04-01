Рейтарова (Киселева) Екатерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: Киселев Андрей Отст Драгун Д.Новопавловской
Бракосочетание
27.01.1779
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
сын отставного Дениса? Рейтарова на дочери крестьянина ? д. Кривоозерной Андрея Киселева.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов
Рождение ребёнка
20.03.1784
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов
Рождение ребёнка
Около 1787
Рождение ребёнка
1793
Рождение ребёнка
Около 1797
Смерть
После 1829