Рейтарова (Киселева) Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рейтарова (Киселева) Екатерина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Киселев Андрей Отст Драгун Д.Новопавловской

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1779

Муж: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
сын отставного Дениса? Рейтарова на дочери крестьянина ? д. Кривоозерной Андрея Киселева.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов

Рождение ребёнка
20.03.1784

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Деревнина Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рейтаров Федор Казак Р.Камышлова Васильев

Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Мелькова Ксения Васильева

Отец ребёнка: Рейтаров Василий Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Степанов

Смерть
После 1829
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