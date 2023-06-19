Авраамов (Михайлов) Трофим Флорович
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Сын: Авраамов Мирон Трофимович
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.
Дочь: Авраамова Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.
Дочь: Авраамова Харитина Трофимовна
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Рождение ребёнка
06.11.1884 ст.
Сын: Авраамов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Рождение ребёнка
22.05.1887 ст.
Сын: Авраамов Иоанн (Иван) Трофимович
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Дочь: Авраамова Стефанида Трофимовна
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.
Сын: Авраамов Стефан Трофимович
Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна
Смерть
Неизвестно