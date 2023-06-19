Авраамов (Михайлов) Трофим Флорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов (Михайлов) Трофим Флорович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Авраамов Флор Михайлович

Мать: Авраамова Феодосия Никитична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Жена: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Сын: Авраамов Мирон Трофимович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.

Дочь: Авраамова Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1883 ст.

Дочь: Авраамова Харитина Трофимовна

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1884 ст.

Сын: Авраамов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1887 ст.

Сын: Авраамов Иоанн (Иван) Трофимович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Дочь: Авраамова Стефанида Трофимовна

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.

Сын: Авраамов Стефан Трофимович

Мать ребёнка: Егорова Матрона Обрамовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно