Авраамова (Калистратова) Феодосия Никитична
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1853 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1855 ст.
Дочь: Авраамова (Михайлова) Мария Флоровна
Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1856 ст.
Сын: Авраамов (Михайлов) Иван Флорович
Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович
Рождение ребёнка
1859 ст.
Сын: Авраамов (Михайлов) Трофим Флорович
Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1867 ст.
Дочь: Авраамова (Михайлова) Иустина Флоровна
Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.
Сын: Авраамов (Михайлов) Арсений Флорович
Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1874 ст.
Дочь: Авраамова (Михайлова) Елена Флоровна
Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович
Смерть
Неизвестно