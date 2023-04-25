Авраамова (Калистратова) Феодосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова (Калистратова) Феодосия Никитична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1853 ст.

Муж: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1855 ст.

Дочь: Авраамова (Михайлова) Мария Флоровна

Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1856 ст.

Сын: Авраамов (Михайлов) Иван Флорович

Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859 ст.

Сын: Авраамов (Михайлов) Трофим Флорович

Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1867 ст.

Дочь: Авраамова (Михайлова) Иустина Флоровна

Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.

Сын: Авраамов (Михайлов) Арсений Флорович

Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1874 ст.

Дочь: Авраамова (Михайлова) Елена Флоровна

Отец ребёнка: Авраамов Флор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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