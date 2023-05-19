Егорова (Егорова) Матрона Обрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Егорова) Матрона Обрамовна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Муж: Авраамов Трофим Флорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.

Сын: Авраамов Мирон Трофимович

Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.

Дочь: Авраамова Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1887 ст.

Сын: Авраамов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Дочь: Авраамова Стефанида Трофимовна

Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.

Сын: Авраамов Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно