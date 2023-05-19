Егорова (Егорова) Матрона Обрамовна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1881 ст.
Сын: Авраамов Мирон Трофимович
Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович
Рождение ребёнка
28.06.1882 ст.
Дочь: Авраамова Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович
Рождение ребёнка
06.11.1887 ст.
Сын: Авраамов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Дочь: Авраамова Стефанида Трофимовна
Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович
Рождение ребёнка
22.12.1890 ст.
Сын: Авраамов Стефан Трофимович
Отец ребёнка: Авраамов Трофим Флорович
Смерть
Неизвестно