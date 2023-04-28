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Иван Павлов

Место рождения

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Между 1805 и 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Павел Яковлев

Мать: Катерина Данилова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Маковеева

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Маковеева

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ефим Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Маковеева

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Маковеева

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Маковеева

Смерть
Между 1805 и 1811
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