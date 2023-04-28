Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиМежду 1805 и 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Павел Яковлев
Мать: Катерина Данилова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Маковеева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Маковеева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ефим Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Маковеева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Маковеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Маковеева
Смерть
Между 1805 и 1811