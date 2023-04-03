Авдотья Маковеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Маковеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ефим Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лаврентий Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
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