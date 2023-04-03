Авдотья Маковеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ефим Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лаврентий Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Павлов
Смерть
Неизвестно