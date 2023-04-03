Катерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Яковлев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Яковлев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья Павлова

Отец ребёнка: Павел Яковлев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Яковлев

Смерть
Неизвестно