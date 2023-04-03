Катерина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Яковлев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья Павлова
Отец ребёнка: Павел Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Яковлев
Смерть
Неизвестно