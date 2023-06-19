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Хренников Михайла Степанович

Место рождения

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хренников Степан Ильич

Мать: Хренникова Меланья

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Хренников Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Хренникова Мавра Григорьевна

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Хренникова Мавра Григорьевна

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренникова Мавра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
1847
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область