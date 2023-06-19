Хренников Михайла Степанович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Хренников Степан Ильич
Мать: Хренникова Меланья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Хренников Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Хренникова Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Хренникова Мавра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847