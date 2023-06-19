Хренникова Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренникова Мавра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Хренников Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Хренников Михайла Степанович

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Хренников Михайла Степанович

Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренников Михайла Степанович

Место жительства
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Махновка, Суджанский муниципальный район, Курская область
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