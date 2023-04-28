Алымова (Галатова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымова (Галатова) Анна Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Алымов Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
14.09.1882

Сын: Алымов Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Исаевская Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Каплунова Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Алымов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович

Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Смородинов Афанасий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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