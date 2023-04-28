Алымова (Галатова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1880
Рождение ребёнка
14.09.1882
Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Исаевская Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Каплунова Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Алымов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Алымов Тимофей Стефанович
Бракосочетание
17.01.1896
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно