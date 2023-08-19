Алымов Никита Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1882
Отец: Алымов Тимофей Стефанович
Мать: Алымова Анна Андреевна
Бракосочетание
29.10.1906
Рождение ребёнка
30.09.1907
Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
28.08.1911
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
01.08.1913
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
22.03.1918
Дочь: Лидия Никитична
Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
12.10.1920
Сын: Алымов Иван Никитич
Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно