Алымов Никита Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алымов Никита Тимофеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1882

Отец: Алымов Тимофей Стефанович

Мать: Алымова Анна Андреевна

Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Алымова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
30.09.1907

Сын: Алымов Александр Никитич

Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
28.08.1911

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
01.08.1913

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
22.03.1918

Дочь: Лидия Никитична

Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
12.10.1920

Сын: Алымов Иван Никитич

Мать ребёнка: Алымова Мария Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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